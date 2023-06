Aanhouding voor explosie Rockanje

In de nacht van zaterdag 29 april op zondag 30 april rond 2.00 uur was er een explosie bij een woning aan de Verlengde Lodderlandsedijk in Rockanje. De woning en twee auto’s op de oprit raakten flink beschadigd. Gelukkig raakte niemand gewond.



De politie zet veel capaciteit in bij het onderzoek naar explosies. Bij elk incident voeren de Forensische Opsporing en het Team Explosieven Veiligheid sporenonderzoek uit, wordt gezocht naar getuigen en worden camerabeelden bekeken. Ook in dit geval is direct een onderzoek gestart. In dit onderzoek komen vooralsnog geen linken naar voren met andere explosies in de regio Rotterdam. Op basis van camerabeelden kon een 53-jarige man uit Hellevoetsluis als verdachte worden aangemerkt. Hij is dinsdag 6 juni aangehouden.



Het onderzoek gaat voort. Informatie van betrokkenen blijft voor dit onderzoek zeer waardevol. Heeft u informatie die u nog niet met de politie gedeeld heeft? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of laat de beelden achter via onderstaand tipformulier. Heeft u informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, deel dit alstublieft. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088-6617734.