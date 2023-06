Auto doorgereden na ernstig ongeluk, politie zoekt bestuurder

Zondagavond reden zowel de fietser als auto vanaf het CBR terrein in de richting van de Gordelweg. Op de brug over de A20, de Noorderbocht, benaderde de auto de fietser van achteren en is met de voorzijde van de auto tegen de achterkant van de fiets gereden. Volgens getuigen gebeurde dit op hoge snelheid. De auto is vervolgens weggereden in de richting van de Gordelweg. De fietser, een 63-jarige man uit Rotterdam, heeft hierbij ernstig letsel opgelopen.



De politie doet onderzoek om de identiteit van de bestuurder te achterhalen. Daarvoor komt zij graag in contact met getuigen en met mensen die beelden hebben van de omgeving Noorderbocht/ Gordelweg op zondag 4 juni tussen half 8 en half 9 ’s avonds.



Heeft u beelden of informatie, neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of laat de beelden achter via onderstaand tipformulier. Heeft u informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, deel dit alstublieft. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000.