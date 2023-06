Politie onderzoekt brand Veerpolder Haarlem

Aangekomen op de locatie stonden daar twee voertuigen in brand. Deels was de brand overgeslagen naar onder andere een schuur. De brandweer heeft het vuur geblust. Meer dan vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Dit zal de politie gaan onderzoeken. Getuigen en/of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.

2023118509