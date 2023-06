Man gooit vuurwapen weg in vluchtpoging

Rond 22.00 uur kregen agenten de melding dat er een man bij het metrostation zat. Hij zou mogelijk in bezit zijn van een vuurwapen. Agenten gingen er direct op af en aan de hand van het signalement zagen zij de man. Toen de man de agenten in het vizier kreeg, zette hij het op een rennen. Onderweg sprong hij nog in een auto. De auto reed weg maar korte tijd later rende hij ook hier weer uit. De inzittenden van de auto werden aangehouden maar na verhoor weer heengezonden. De 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel kon worden aangehouden na het lossen van waarschuwingsschoten. Op zijn vluchtroute vonden agenten een vuurwapen. De man zit nog vast en wordt verhoord.



Beloning voor tip vuurwapen

Vuurwapenbezit leidt tot gebruik van vuurwapens waarbij slachtoffers kunnen vallen. Om (vuurwapen)geweld in Rotterdam terug te dringen is één van de maatregelen een beloning voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Een tipgever kan daarvoor maximaal 750 euro krijgen. Heb jij een tip over een vuurwapen? Bel dan met Team Criminele Inlichtingen (TCI): 06 332 364 32. Deze afdeling gaat zeer vertrouwelijk om met de gegevens van de melder. De hoofdofficier van justitie bepaalt uiteindelijk of de tipgever met maximaal 750 euro wordt beloond.