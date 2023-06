Politie houdt verdachten aan in Zeewolde voor mogelijke drugshandel

De politie kwam de verdachten op het spoor in een lopend onderzoek naar de handel in verschillende soorten drugs en door een mogelijke dreiging met een vuurwapen. Dit onderzoek resulteerde in een doorzoeking van de woning. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een zogeheten bestuurlijke maatregel op te leggen.

Samenwerking tegen ondermijning

De strijd tegen handel van drugs is één van de speerpunten van politie en de gemeente. Daarin werken zij nauw samen met het Openbaar Ministerie en verschillende andere organisaties om drugscriminelen hard aan te pakken en jongeren preventief uit de criminaliteit te weren.

Blijf melden

Drugshandel en ondermijning tegengaan kan de overheid en de politie niet alleen. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?

• Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

• Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

• Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Meld deze dan bij politie of uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Ook kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.