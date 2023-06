Partij drugs aangetroffen bij instap in woning

Verdovende middelen

Woensdagmiddag 7 juni deed de politie een instap in de woning in Amersfoort. Er werd gezocht naar goederen die verband houden met verdovende middelen. In de woning troffen zij een hoeveelheid verdovende middelen en diverse telefoons aan. De bewoner van het pand, een 43-jarige man uit Amersfoort, werd aangehouden op verdenking van bezit van drugs. Omdat er mogelijk door het verkopen van drugs financieel voordeel is verkregen, is het voertuig van de verdachte in beslag genomen. Onderzocht wordt of het voertuig kan worden afgepakt.

Meld misdaad

Criminelen die rijk worden door onder andere handel in verdovende middelen, voelen zich vaak onaantastbaar. Maar dat zijn ze niet. Overheidspartners als politie, gemeente, Openbaar Ministerie en Belastingdienst starten steeds meer onderzoeken om deze ondermijnende criminaliteit aan te pakken.



Vermoedt u dat in uw buurt drugs wordt geproduceerd of verhandeld? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) doorgeven.