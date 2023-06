Getuigen gezocht geweldsincident Purmerend

De jonge Purmerender skateboardde woensdagavond onder het viaduct ter hoogte van de IJsselmeerlaan toen hij door twee jongens werd uitgescholden. Zij kwamen achter de Purmerender aan en een van de twee stak hem in zijn arm. Het slachtoffer sloeg op de vlucht en heeft zich later laten behandelen in het ziekenhuis.

Getuigenoproep

De politie op zoek naar de verdachten in deze zaak. Het signalement van de verdachten is als volgt:

Verdachte 1:

Man

Ongeveer 16 jaar

Ongeveer 1,75 meter lang

Fors postuur

Droeg een zwart shirt, rode broek en zwarte schoenen

Verdachte 2:

Man

Ongeveer 16 jaar

Geheel in het zwart gekleed

De politie doet onderzoek naar het incident en roept getuigen op zich te melden. Bent u getuige geweest van het geweldsincident in het Leeghwaterpark in Purmerend? Meld u dan via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams, uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier.

2023119114