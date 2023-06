Man zwaargewond na steekincident

Rond 04.30 uur kwam de melding van het incident binnen bij de politie. Ambulance en het mobiel medisch team kwamen ter plaatse en het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte kon direct worden aangehouden.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het incident en zoekt getuigen. Heeft u iets gehoord of gezien wat dit onderzoek kan helpen? Bel 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)