Vijf verdachten aangehouden in onderzoek naar drugshandel

Na een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem startte de politie een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Daarbij kwam een netwerk in beeld dat zich bezighield met drugsverkoop aan minderjarigen. Naar aanleiding hiervan zijn woensdagochtend in Zoetermeer en Benthuizen elf woningen doorzocht.

Bij de doorzoekingen van de woningen zijn vijf verdachten aangehouden. Het gaat om mannen uit Zoetermeer van 18, 26, 27 en twee van 29 jaar oud. Zij worden verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Een van de mannen wordt daarnaast verdacht van witwassen. Bij de doorzoekingen zijn drugs, (vuur)wapens, geld en vervoersmiddelen in beslag genomen.

Het onderzoek is in volle gang en de verdachten worden verhoord. Daarnaast gaan we in gesprek met de minderjarige afnemers en hun ouders. Indien noodzakelijk worden de afnemers doorverwezen naar de juiste instanties.

Ondermijning

Drugshandel is een veelvoorkomende vorm van ondermijning. De daders worden regelmatig het criminele pad op getrokken, waar ze vervolgens moeilijk weer vanaf komen. Drugshandel kan leiden tot intimidatie en afpersing. Een ander gevolg is dat kwetsbare wijken er nog kwetsbaarder door worden, doordat criminelen er de dienst uitmaken.

Dit kunt u doen

Ziet u een verdachte situatie of heeft u het vermoeden dat er ergens criminele activiteiten plaatsvinden? Meld dit dan bij de politie via 112 (bij spoed) of 0900-8844 (geen spoed). Blijft u liever anoniem, dan kunt u een melding maken via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar burgers volledig anoniem informatie kunnen delen over criminaliteit. Deze informatie kan helpen bij de aanpak van criminaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van drugshandel.