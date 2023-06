Nieuwe politiepost in Wittem

De politiepost in het klooster is vooral bedoeld als nieuwe werkplek voor de wijkagenten die in de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals werkzaam zijn. De post fungeert naast werkplek ook als opkomstlocatie voor personeel maar krijgt geen publieksfunctie. Inwoners of bezoekers van het Heuvelland die in gesprek met de politie willen gaan, kunnen op afspraak terecht bij het politiebureau in Valkenburg a/d Geul of twee keer per week in het gemeentehuis in Vaals.