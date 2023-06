Aanhouding na gewapende overval camerawinkel

Tijdens de overval werd er gedreigd met een mes. Ook werd er een brandbaar voorwerp neergegooid. De buit: diverse dure gadgets.

Overvallen als deze hebben een gigantische impact. De recherche is dan ook direct een onderzoek gestart. Door het adequate werk van de wijkagent kon de verdachte worden aangehouden. Zijn exacte betrokkenheid wordt verder onderzocht. Hij zit vast.

RAAK-principe

De politie adviseert voor overvallen het RAAK-principe: Rustig blijven, Aanvaarden, Afgeven van geld of goed en Kijken. Bel zodra het kan 112. Meer informatie is te vinden op politie.nl. Ook over bijvoorbeeld Slachtofferhulp.

^SV 2023242039