Man (31) aangehouden in bezit van een nepvuurwapen

Getuigen maken de melding

Rond de middag op vrijdag 9 juni ontvingen wij een melding van reizigers in een trein. Zij zouden een man met een mogelijk vuurwapen hebben gezien. Met de verschillende eenheden en het Arrestatieteam (AT) is er een 31-jarige man aangehouden in de trein. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van de man.

Nepwapens zijn échte meldingen

Het is ontzettend lastig om een nepvuurwapen te kunnen onderscheiden van een echt vuurwapen. Daarom handelen én behandelen we meldingen met mogelijke vuurwapens uiterst serieus. Het Arrestatieteam heeft de man weten aan te houden in de trein zonder verdere escalaties, maar het had heel anders kunnen aflopen.