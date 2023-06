Fietser overleden bij verkeersongeval in Assendelft

De hulpdiensten hebben, samen met verschillende omstanders, geprobeerd de jongen te reanimeren. Dit mocht helaas niet meer baten.

De bestuurder van de auto is volgens procedure aangehouden en diens rol zal worden onderzocht.

Slachtofferhulp

Meerdere omstanders waren getuige van het ongeval. Een aantal van hen ondersteunde bij het reanimeren. De politie is deze mensen dankbaar voor hun hulp. Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als getuige bij Slachtofferhulp terecht voor steun. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat op de website van Slachtofferhulp een bericht achter met verzoek tot contact. U kunt ook contact opnemen met de politie via nummer 0900-8844. Hier kunt u ook uw gegevens achterlaten, waarna slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.