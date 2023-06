Gewonden bij verkeersongeval bij brug

Het ongeval gebeurde rond 15.40 uur. Het verkeer stond daar stil omdat de brug omhoog zou gaan. Een 27-jarige bestuurder uit Stavenisse ziet dit te laat en rijdt met zijn bestelbus achterop een auto. Deze auto raakt vervolgens weer een bestelbus die voor hem stilstaat. Door de aanrijding is de bijrijder van de middelste auto uit de auto geslingerd. Een medisch team is met een traumahelikopter ter plekke gekomen voor hulpverlening. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis vervoerd. Ook de bestuurders van de voorste bestelbus en de auto zijn naar een ziekenhuis gebracht. Agenten hebben verschillende getuigenverklaringen opgenomen. Verkeersspecialisten van de politie doen verder onderzoek naar de toedracht.