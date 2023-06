Man gewond geraakt bij steekincident

Het 41-jarige slachtoffer uit Den Bosch was rond 3.00 uur in gesprek met de latere verdachte en een vrouw. Op enig moment ontstond er om vooralsnog onbekende reden ruzie tussen de twee mannen, waarbij de verdachte het slachtoffer neersteekt. De verdachte gaat er daarna op de fiets vandoor en door de getuige werden de hulpdiensten gealarmeerd. Het slachtoffer werd door een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd en de politie start een zoektocht naar de verdachte. Hij werd die nacht niet meer gevonden, maar wel troffen agenten zijn fiets aan op de Tramkade. Het onderzoek naar de verblijfplaats van de verdachte is in volle gang. We roepen hem op zich zelf te melden.