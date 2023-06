Twee aanhoudingen na straatroof Breukelen

Breukelen - In de nacht van 8 juni op 9 juni vond er een straatroof plaats in de buurt van station Breukelen. Het slachtoffer is hierbij bedreigd met een scherp voorwerp en waarna zijn horloge is afgenomen. De twee daders zijn vervolgens gevlucht in de richting van het station.