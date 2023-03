Man uit Soest aangehouden op verdenking van mishandeling in Baarn

Mishandeling in een café in Baarn

Een 22-jarige man werd in april 2022 slachtoffer van een zware mishandeling. Het slachtoffer zou zwaar mishandeld zijn in het café gelegen aan de Laanstraat in Baarn. Het slachtoffer liep zwaar letsel op aan onder andere zijn oog en neus. Tot op de dag van vandaag heeft het slachtoffer er nog last van.

Herkenning via Bureau Hengeveld

In de uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld, werden er op woensdag 15 februari 2023 beelden getoond van de mishandeling in café Karseboom in Baarn. Ook zijn er beelden verspreid via sociale media. Dankzij hulp van kijkers zijn er tientallen tips binnen gekomen; meerdere keren werd dezelfde naam genoemd. Waardevolle informatie waar het rechercheteam mee aan de slag is gegaan. Iedere week tonen wij verdachte in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en ook deze verdachte hebben wij weten aan te houden dankzij hulp van jullie. Wij willen iedereen bedanken voor het mee denken en het mee kijken naar de uitzending(en).

Verwijder het beeldmateriaal

Omdat de verdachte op de beelden is geïdentificeerd zijn de beelden offline gehaald. Daarom willen wij je vragen om het beeldmateriaal, indien je in bezit ervan bent, te verwijderen.