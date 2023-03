Politie zoekt getuigen van poging overval supermarkt Wezelstraat

Iets voor 19.30 uur komt de man uit de richting van de Hermelijnstraat aangelopen. Hij gaat de supermarkt binnen en trekt vervolgens een vuurwapen uit zijn jaszak. Hij bedreigt daarmee de supermarktmedewerkster en dwingt haar om de kassa open te maken. Als dat niet lukt, vlucht de man weg in dezelfde richting als waar hij vandaan kwam.

Signalement dader

De politie vermoed dat het om een jonge man gaat van ongeveer 17 tot 23 jaar oud. Hij heeft een licht getinte huidskleur, slank postuur en is rond de 165 cm lang. Verder droeg een donker trainingspak met een zwarte bivakmuts. Wat opviel, is dat hij rode handschoenen droeg.

Oproep getuigen

De politie heeft gelukkig al veel getuigen gesproken over deze poging overval in Almere. Maar de politie komt ook graag in contact met andere mensen die iets hebben gezien of gefilmd. Heeft u informatie of heeft u camerabeelden? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem met 0800-7000. Camerabeelden kunt u direct toesturen via onderstaand tipformulier.