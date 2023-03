Politie verricht aanhouding na beroving in Den Helder

Toen het slachtoffer rond 22.15 uur in de Pieter de Leeuwstraat liep, kwam er een man voor haar staan en nam hij hardhandig de mobiele telefoon van het slachtoffer af. De verdachte vluchtte na de beroving richting de Kersje Visserstraat. De vrouw heeft bij de beroving gelukkig geen letsel opgelopen, maar is erg geschrokken. Het slachtoffer heeft na de beroving de politie ingeschakeld.

Na een zoekslag heeft de politie een 36-jarige verdachte aangehouden in de omgeving van het station Den Helder-Zuid. De man is meegenomen naar het bureau en zijn rol bij de beroving wordt onderzocht.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar deze beroving en komt ondanks de aanhouding graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in.

2023042731