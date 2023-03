Politie zoekt getuigen na bedreiging in Wormerveer

Aan de Krommenieerweg had de man rond 20.00 uur een afspraak met een persoon om iets te verkopen. Al snel had hij het gevoel dat iets niet klopte en wilde weggaan. Op dat moment kwam een tweede persoon aanlopen en richtte hij een vuurwapengelijkend voorwerp op de man. Het slachtoffer wist te ontkomen en heeft zich opgesloten op het toilet van een cafetaria. De politie is vervolgens ingeschakeld en heeft het onderzoek gestart.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen van deze bedreiging. Het signalement van de verdachten is als volgt:

Verdachte 1:

Man

Licht getinte huidskleur

Ongeveer 12 tot 15 jaar oud

Ongeveer 1,70 meter lang

Verdachte 2:

Man

Ongeveer 1,85 meter lang

Droeg een motorhelm met de klep dicht

Geheel in zwart gekleed

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u tussen 20.00 uur en 20.30 uur iets verdachts hebben gezien aan de Krommenieerweg in Wormerveer, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via onderstaande tipformulier. Informatie delen kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000.

2023042706