Politie onderzoekt steekincident in Breda

Het slachtoffer liep schreeuwend om hulp met meerdere steekwonden een garagebedrijf aan de Trekpot binnen. Een van de aanwezigen belde daarna direct 112 waarna de hulpverlening snel op gang kwam. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en op de IC opgenomen. Rechercheurs hebben een buurtonderzoek ingesteld. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en wie verantwoordelijk is voor het toegebrachte letsel

Oproep

De recherche roept getuigen van het steekincident op om contact op te nemen via 0900-8844, vermeld dan dat het gaat om dossiernummer 2023052047, u kunt ook het tipformulier op deze pagina invullen.