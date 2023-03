Politie heef drietal panden doorzocht om veiligheid en leefbaarheid te vergroten

De politie heeft donderdag 9 maart omstreeks 19.30 uur een inval gedaan in drie panden, waaronder een horecagelegenheid, aan de Noorderhagen in Enschede. Uit onderzoek en diverse meldingen is gebleken dat in dit gedeelte van het centrum van Enschede overlast wordt veroorzaakt door personen die dealen, verslaafd zijn en geweldsincidenten plegen. Deze overlast is onaanvaardbaar hoog en draagt bij aan gevoelens van onveiligheid bij bewoners, bezoekers en ondernemers. Met de instap van gisteravond zijn drie panden doorzocht. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van een drugs- en geldhond. In totaal werden vier mannen, waaronder twee met de Duitse nationaliteit, aangehouden. Zij waren in het bezit van verdovende middelen. Na verhoor zijn ze in vrijheid gesteld.

