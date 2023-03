Heftig incident nabij hotel en Centraal Station

Amsterdam - Gisteravond is een 32-jarige toerist het slachtoffer geworden van een steekincident. Dit gebeurde in de lobby van een hotel aan het Stationsplein, tegenover het Centraal Station in het centrum van Amsterdam. Het slachtoffer was daar, samen met een groep vrienden, toen een man hem aanviel met een mes. De toerist is met meerdere steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is aanspreekbaar en verkeert buiten levensgevaar.