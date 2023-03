12-jarige jongen overleden bij verkeersongeval

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, dit zal het onderzoek van Team Verkeer moeten uitwijzen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp mocht voor de 12-jarige jongen helaas niet meer baten.



Diverse mensen zagen het ongeluk gebeuren. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor leerlingen van een nabijgelegen school die het ongeval zagen gebeuren.



De 44-jarige chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen van het ongeval. Heb je iets gezien? Neem dan contact op via 0900-8844.