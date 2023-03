Fietser (82) overleden na verkeersongeval

Rond 16.00 uur kwam de fietser op de kruising van de Kanaalstraat en Stationsweg door nog onbekende oorzaak in aanraking met een auto. Hulpdiensten waren snel aanwezig op de plaats van het ongeval. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Later op de avond is de 82-jarige man uit Waddinxveen helaas aan zijn verwondingen overleden. Team Verkeer doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.