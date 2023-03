Aanhoudingen in onderzoeken naar beroving

Eerder dit jaar was er via een SpeurMee-video op de online-kanalen van Politie Limburg en via Opsporing Verzocht aandacht voor de genoemde onderzoeken. Daarin werden specifiek een beroving op de Ailbertuslaan in Kerkrade van 5 januari genoemd en een beroving van een voertuig op de Deken Deutzlaan in Kerkrade van 15 januari. Verder betrokken in dit onderzoek werd ook een beroving op de Hoofdstraat in Heerlen op 7 januari.

In de onderzoeken naar deze drie feiten werden afgelopen week twee personen aangehouden: een 23-jarige uit Heerlen en een 27-jarige man uit Kerkrade. Verdere informatie wordt niet vrijgegeven aangezien beide personen in beperking zitten. Het onderzoek gaat door, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.