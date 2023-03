Langdurige voortvluchtige mag alsnog afrekenen

Na een mooie samenwerking tussen het basisteam en FAST-NL werd de man in Tienhoven aangehouden. Het verschuldige bedrag is nog niet op tafel, de man zit daarom nog vast.



Fast-NL

Het opsporen van (voortvluchtige) veroordeelden is een taak van hele politie. Elke eenheid heeft zogenoemd Centrale Executie Team (CET). Daarnaast werkt FASTNL samen met het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau. De taak van FASTNL is onttrokken veroordeelden met een TBS- of PIJ-maatregel op te sporen, aan te houden en terug te brengen naar de instelling of inrichting waar zij thuis horen. Daarnaast het opsporen en aanhouden van veroordeelden, die nog een (rest)straf van driehonderd dagen of meer hebben uitstaan, zodat ze hun straf uitzitten. Ook het opsporen en terugbrengen van personen die in het buitenland zijn veroordeeld en zich in Nedeland schuilhouden, behoort ook tot de taken van FASTNL. Personen die in Nederland zijn veroordeeld en zich in het buitenland bevinden, laat FASTNL opsporen en terugbrengen naar Nederland of het team zorgt dat ze hun straf ondergaan in een buitenlandse gevangenis. Dit is mogelijk doordat FASTNL onderdeel uitmaakt van het European Network Fugitive Active Search Teams (ENFAST). Binnen dit netwerk wordt internationaal goed samengewerkt om voortvluchtigen op te sporen.