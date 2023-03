Politie onderzoekt gasexplosie in gebouw aan Gijenham in Oosterwolde

Rol bij explosie

Bij de explosie is een 21-jarige man uit Oosterwolde gewond geraakt. Hij is uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis. De 26-jarige man, die werd aangehouden, zal vandaag worden gehoord over zijn rol bij de explosie.



Verschillende hulpdiensten

Het gebouw waar de explosie plaatsvond, is zwaar beschadigd geraakt. Omdat verschillende hulpdiensten moesten samenwerken, werd opgeschaald naar GRIP1. Het complex werd door de brandweer en de Veiligheidsregio Fryslân ontruimd. Omwonenden zijn elders opgevangen. Na onderzoek van experts blijkt dat het gebouw voor nu onveilig is. Voor de omwonenden wordt vervangende huisvesting geregeld.



Kleine hennepkwekerij

Tijdens de ontruiming stuitte de politie in een andere woning op een kleine hennepkwekerij. Zodra de situatie in het pand veilig is, zal de politie ook onderzoek gaan doen naar de aangetroffen hennepkwekerij.



Heeft u tips of beelden?

De politie heeft al met een aantal getuigen gesproken. Mogelijk heeft u nog andere informatie of zelfs camerabeelden van de explosie. Heeft u tips of beelden? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt uw tips en beelden ook doorgeven via Politie.nl of onderstaand tipformulier.