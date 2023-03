Politie zoekt getuigen poging gewelddadige beroving

Het slachtoffer kwam die dag rond 13.40 uur met de trein aan op Amersfoort CS. Toen hij was uitgestapt, werd hij door drie voor hem onbekende personen aangesproken die hem vroegen even mee te lopen. De man deed dat nietsvermoedend. Zij liepen vervolgens langs het station in de richting van de kruising Barchman Wuytierslaan met de Heinsiuslaan. Daar werd de man door het groepje aangevallen en probeerden de mannen hem vermoedelijk te beroven van zijn gsm. Het slachtoffer werd daarbij met en mes in zijn gezicht geraakt en liep een snijwond op. Doordat er plotseling iemand aan kwam lopen, renden de drie mannen zonder buit weg.

De verdachten hebben het volgende signalement:

Verdachte 1:

- heel klein, hooguit 1.60m lang

- licht getinte huidskleur

- zwart haar met staartje achterop het hoofd. , geblondeerde accenten bij de staart.

- lange zwarte Nike jas.



Verdachte 2:

- Zwarte haar

- ongeveer 1.80m

- licht getint huidskleur

- Zwarte NorthFace jas en zwarte NorthFace Beanie (muts)



Verdachte 3:

- Zwarte haar

- ongeveer 1.80m

- licht getinte huidskleur

- Lange zwarte Tommy Hillfinger jas en zwarte Beanie (muts)

Was u getuige? Laat het ons weten

Was u bij het incident en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u beelden gemaakt van het incident? Laat het ons dan weten en bel via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Beelden en of tips kunt u via onderstaand tipformulier met ons delen.