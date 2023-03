Vrouw overleden na steekincident

Op zondagmiddag 15 uur ontdekten agenten de levenloze vrouw in haar woning aan de Graafseweg. Omdat het om een bewoner gaat, delen we geen informatie over haar leeftijd omdat het dan te herleidbaar wordt naar haar identiteit. De verdachte werd ter plekke aangehouden. Hij zit nog vast.

De aanleiding en omstandigheden worden op dit moment onderzocht. Daar is geen informatie over te geven. De komende tijd vindt er nog onderzoek plaats in en rond de woning. Mensen die informatie hebben, kunnen dat met ons delen via 0900-8844. Vermeld daarbij zaaknummer 2023110127. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem.

2023110127 JS