Politie zoekt getuigen explosie Moersbergen

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte er na het incident vandoor ging via Moersbergen in de richting van Breeveen. De verdachte was gekleed in sportkleding met daarbij een hoodie op.

Getuigenoproep

Mogelijk heeft u ook iets gezien of gehoord dat kan bijdragen aan het politieonderzoek? Heeft u camerabeelden, bijvoorbeeld van een deurbel of dashcam? Of weet u waarom dit incident juist op deze locatie plaatsvond? Dan komen we graag met u in contact. Vul onderstaand tipformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000.