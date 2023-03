Fouillering leidt tot vondst vuurwapen en flitsgranaat

De zaak kwam aan het licht toen beveiligers op een vechtsportgala tijdens de fouillering een vuurwapen bij de man aantroffen. De beveiliging schakelde direct de politie in, waarna de verdachte kon worden aangehouden. Het vuurwapen, inclusief patroonhouder en patronen, is in beslag genomen. Bij de doorzoeking van de verblijfplaats van de verdachte in een hotel in Westpoort stuitten specialisten van het Team Explosieven Verkenning (TEV) op een flashbang. Ook dit type flitsgranaat, dat valt onder zwaar illegaal vuurwerk, is in beslag genomen. De verdachte zit nog vast, in afwachting van een besluit van de officier van justitie.