Politie en gemeente grijpen in bij geplande illegale scootermeeting

De politie had signalen dat er door scooterrijders geracet zou gaan worden op het industrieterrein. Samen met de gemeente werd besloten dat er ingegrepen zou worden omdat zo’n illegale race voor gevaarlijke situaties en overlast kan zorgen. Aan het begin van de middag waren er al een aantal mensen op de meeting afgekomen, die werden door de politie weggestuurd. In de omgeving werden scooterrijders, mensen op crossmotoren en quads gecontroleerd. De deelnemers kozen eieren voor hun geld. Toen agenten signalen kregen dat er geprobeerd werd in Roosendaal, Zevenbergschen Hoek en Etten-Leur alsnog een meeting plaats te laten vinden is ook daar opnieuw ingegrepen. In totaal werden 5 voertuigen in beslag genomen omdat ze niet op de weg mochten rijden en in totaal werden er 20 bekeuringen uitgedeeld.