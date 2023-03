Politie onderzoekt woningoverval in Lepelstraat

Het slachtoffer verklaart dat er vrijdagavond werd aangebeld. Hij deed open waarna vier mannen binnendrongen. Ze hebben hem bedreigd met een mes. Ze zijn ongeveer 30 a 45 minuten binnen geweest. Ze hebben onder meer wat contant geld en een bankpas buitgemaakt. Een van de mannen zou donker getint zijn. De daders droegen latex handschoenen.



Oproep

Heeft u iets gezien van deze woningoverval aan de Ruigevelden en / of beschikt u wellicht over bruikbare camerabeelden. Bel dan met de recherche in Bergen op Zoom via 0900-88444. Of vul het tipformulier in. Het zaaknummer is 2023061623