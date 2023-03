Nepvuurwapen ingeleverd na afronden onderzoek op school

Rond 10.00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat een leerling een vuurwapen bij zich had op de locatie aan de Weidonklaan. De politie nam dit uiteraard zeer serieus en er is direct opgeschaald. Een arrestatieteam was uit voorzorg aanwezig en de politieheli werd ingezet om vanuit de lucht een oogje in het zeil te houden. De overige aanwezige collega’s droegen hun kogelwerende vesten.

Onderzoek

We gingen vervolgens de school op een veilige manier binnen. Nadat de situatie daar onder controle was controleerden we leerlingen op systematische wijze. Hun tassen zijn geïnspecteerd en ook fouilleerden we de leerlingen. Ook doorzochten we het gebouw en de kluisjes.

Deze zoekactie leverde uiteindelijk geen vuurwapen op, waarna het gebouw werd vrijgegeven en de leerlingen en medewerkers konden vertrekken. Er is niemand aangehouden.

Vuurwapen ingeleverd

Later op de middag kreeg de politie een melding van de school. Bij één van hun medewerkers op een andere locatie was door een leerling een vermoedelijk nepvuurwapen ingeleverd. Waarschijnlijk is dat het vuurwapen dat eerder gezien is op de locatie aan de Weidonklaan.

Het vermoedelijke nepvuurwapen is in beslag genomen. De zaak wordt verder onderzocht.