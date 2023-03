Politie onderzoekt steekincident in Bilthoven, verdachte aangehouden

Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding dat het slachtoffer gestoken was buiten bij de flat J.J.P. Oudkwartier. De politie zocht direct in de omgeving naar de dader. Een verdachte, een 34-jarige man uit Bilthoven, werd even later aangehouden. De politie doet nu onderzoek naar het steekincident en komt graag in contact met getuigen.

Getuigenoproep

Heeft u iets verdachts gezien en/of gehoord rond het tijdstip van het incident? Of heeft u andere informatie die kan helpen in het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact. Neem contact op via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem met 0800-7000. Camerabeelden kunt u direct toesturen via onderstaand tipformulier.