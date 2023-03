Coffeeshop beschoten Derde Oosterparkstraat

Even na 3:30 uur luiden er harde knallen in de straat. De politie krijgt een melding binnen en is snel ter plaatse. Agenten treffen hulzen en kogelinslagen aan bij een pand waar een coffeeshop is gevestigd. De onderneming was gesloten dus er zijn ook geen mensen gewond geraakt. Forensische opsporing heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar sporen.