Politie zoekt getuigen van mogelijke brandstichting

Autobrand

In de vroege ochtend van dinsdag 14 maart werd de brandweer gealarmeerd vanwege een autobrand. Eenmaal ter plaatse bleken ook twee scooters vlam te hebben gevat. De vlammen bereikten uiteindelijk ook de woningen, waarna de brandweer de brand onder controle kreeg.

Brandstichting

De politie vermoedt brandstichting en doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. In het kader van dat onderzoek ontvangt het onderzoeksteam graag beelden, van bijvoorbeeld geparkeerde voertuigen of video-deurbellen, vooral van de periode voorafgaand aan de brand. Ook spreekt de politie graag met eventuele getuigen of mensen die over informatie beschikken.

Help de politie

Heeft u ook iets gezien of gehoord dat kan bijdragen aan het politieonderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Vul het onderstaande tipformulier of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Zaaksnummer: 2023057339