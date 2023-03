Mishandelde agent met blijvend letsel in Team West

Ernstige bedreiging in openbaar vervoer

Op vrijdag 24 februari rond 15.45 uur wordt in tram 4 richting Lansingerland-Zoetermeer een man bedreigd door een andere man. Andere passagiers moeten deze bedreiging hebben gehoord. Ook heeft de verdachte iemand aan de telefoon die via de speaker bedreigingen uit. Om 15.58 uur stappen de twee mannen uit op station Leidschenveen. Daarna stappen ze om 16.00 uur over op metrolijn E richting Slinge. Hier zou ook geschreeuwd zijn en dat kunnen andere passagiers gehoord hebben. Uiteindelijk stappen de mannen uit op station Pijnacker Centrum. De identiteit van de verdachte is bekend. Het onderzoeksteam wil graag in kaart brengen wat er precies is gebeurd. In de uitzending tonen we camerabeelden van de reis van het slachtoffer en de verdachte. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Agent houdt blijvend letsel over aan mishandeling Koppelstokstraat Den Haag

Op zondag 1 januari rond 00.30 uur woeden in de Koppelstokstraat meerdere branden waarvoor de brandweer is uitgerukt. Agenten ondersteunen de brandweer. De sfeer wordt grimmig en het publiek gooit vuurwerk, flessen, stenen en fietsen naar de politie. Een van de agenten krijgt een champagnefles tegen zijn hoofd waardoor hij zijn jukbeen breekt en een snee in zijn gezicht oploopt. Hij houdt hier blijvend letsel aan over. Het rechercheteam is op zoek naar de verdachte. In de uitzending tonen we camerabeelden van de verdachte.

Bedrijfsinbraak Joseph Ledelstraat Den Haag

In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 november vindt in een bedrijfspand aan de Joseph Ledelstraat in Den Haag een bedrijfsinbraak plaats. Opvallend is dat er geen braaksporen zijn. Mogelijk hebben de drie inbrekers een sleutel of een code gehad of zijn door iemand binnengelaten. Ze hebben onder andere laptops, smartphones, een tv, videodeurbellen en een koffiezetapparaat meegenomen. In de uitzending tonen we camerabeelden van de drie inbrekers.

Mishandeling Oostkade Zoetermeer

Op maandagmiddag 14 november rond 12.45 uur vindt op de Oostkade in Zoetermeer een mishandeling plaats. Drie vrienden maken een wandeling in het Bentwoud, een recreatiegebied tussen Zoetermeer en Benthuizen. Omdat hier geen voetpad is, lopen de drie op het fietspad aan de linkerkant. Een tegemoetkomende wielrenner ziet de vrienden wel lopen, maar wijkt niet uit. Vlak voor de wielrenner ze bijna aanrijdt, kunnen de jongens nog opzij stappen. De jongens schrikken en een van hen vraagt waarom hij dit doet. De wielrenner stopt direct, zet zijn fiets neer en valt de jongen aan. In de uitzending tonen we camerabeelden van de wielrenner.

