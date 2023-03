Man raakt gewond door steekincident bij overval op supermarkt Rotterdam Zuid

Op dinsdag 14 maart rond 6.45 uur stormden twee mannen een supermarkt binnen aan de Spinozaweg in Rotterdam en eisten geld. Hierbij staken ze een medewerker van de winkel neer. Vervolgens werd de eigenaar van de supermarkt onder bedreiging van een mes gedwongen om de twee verdachten met een auto af te zetten op de Enk. Hij raakte zelf gelukkig niet gewond. Het andere slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.



Signalement

De politie is dringend op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident en/of de verdachten. Het gaat om twee jonge jongens, met donkere kleding en lichtgetinte huid.



Getuigen gezocht

Woont u in de omgeving van de Spinozaweg of de Enk, heeft u (deurbel)camerabeelden en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u meer informatie die ons bij het onderzoek kan helpen? Laat het ons dan weten en bel ons via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Beelden en of tips kunt u via onderstaand tipformulier met ons delen.