Eén lichtgewonde bij steekincident Veghel verdachte aangehouden

Melding

De politie kreeg maandag rond 19.00 uur melding van een ruzie in een woning aan De Ruijterstraat in Veghel. Daar aangekomen bleek een van de bewoners een lichte verwonding aan zijn duim te hebben opgelopen. Medische behandeling bleek niet noodzakelijk. Het slachtoffer deed aangifte van de mishandeling. De politie verrichtte buurtonderzoek en nam diverse getuigenverklaringen op.



Aanhouding

Het onderzoek van de politie leidde later die avond rond 21.30 uur tot de aanhouding van een 33-jarige man uit Schijndel als verdachte van het steekincident. Hij is overgebracht naar het politiebureau en wordt vandaag verhoord over het incident.