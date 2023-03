Twee jongens opgepakt voor openlijke geweldpleging Hapert

Openlijke geweldpleging

Na een avondje kermis in Hapert gaan drie jongens rond 01.30 uur weer naar huis. Het is dan net zondag 19 juni geworden. De jongens zitten in de auto wanneer er vier andere jongens aan komen lopen. Een woordenwisseling volgt, maar daarna wordt de auto bespuugd door een van de vier andere jongens. De groep raakt in gevecht met elkaar waarbij er flink geweld wordt gebruik. Een van de drie jongens uit de auto komt vervolgens op de grond terecht en blijft daar roerloos liggen.



Eind vorig jaar vroegen wij getuigen en tipgevers zich te melden in de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Bureau Brabant. Door het rechercheonderzoek, maar ook door tips die zijn gegeven na aanleiding van de uitzendingen op televisie kon de politie de twee verdachten aanhouden.