Landbouwvoertuig in beslag genomen

De politieagent die de overtreding constateerde reed zelf met 100 kilometer per uur over de A4 ter hoogte van Halsteren toen hij werd ingehaald door het landbouwvoertuig dat over de parallelweg reed.

Omdat het voertuig gekeurd is als een landbouwvoertuig is de toegestane maximum snelheid volgens het RVV (Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens) slechts 40 kilometer per uur. De bestuurder, een 23-jarige man uit Oud-Vossemeer, moest zijn rijbewijs inleveren en zijn voertuig werd in beslag genomen. De chauffeur wordt op een later moment gehoord over de overtreding.