Vier verdachten aangehouden voor brute straatroof

Op maandagmiddag rond 17.00 uur lopen het slachtoffer en zijn vriend samen richting huis. Ze komen net uit de supermarkt op de Juan Grisstraat. Als ze in de Henry Moorestraat zijn, worden ze ineens door vier jonge jongens overvallen. Eén van de daders heeft toen het slachtoffer ernstig bedreigd. De vriend van het slachtoffer weet op tijd weg te kunnen vluchten, maar het slachtoffer moet zijn schoenen en tas en afstaan aan de groep. Het slachtoffer is erg geschrokken.

De politie is direct na het incident een zoekactie gestart en kon even later twee verdachten aanhouden. Door camerabeelden uit de buurt en van de supermarkt kon de politie op woensdag 15 en op donderdag 16 maart de twee andere verdachten aanhouden. Het gaat om vier jonge jongens. Drie van de vier verdachten komen uit Almere en één van de verdachten verblijft in Zeist.

Heeft u tips?

De politie gaat verder met het onderzoek naar deze straatroof. Heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Maar dat kan ook anoniem, bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. U kunt ook uw tips direct toesturen via onderstaand tipformulier.