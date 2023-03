Aangetroffen baby in de Lek krijgt een naam

Op vrijdagmiddag 3 maart werd bij de Schuwacht aan de Lek een overleden meisje gevonden. Mirjam van Lekkerkerk, zoals ze nu is genoemd, werd geboren na een voldragen zwangerschap. Haar lichaampje werd gevonden in een donkergrijze plastic zak. Uit onderzoek blijkt dat het meisje voor ze werd gevonden mogelijk al een aantal weken in het water heeft gelegen.

Getuigenoproep

De periode dat mensen de zak in het water van de Lek kunnen hebben gezien is dus vrij lang. De moeder van het kindje is dus mogelijk al langere tijd niet meer zichtbaar in verwachting. De politie is nog altijd dringend op zoek naar mensen die misschien iets hebben gezien van het achterlaten van het kindje of die grijze plastic zak in het water, dat kan dus ook al een aantal weken terug zijn geweest. Ook maakt de politie zich zorgen of de moeder wel medische zorg heeft gekregen.