Vier nieuwe aanhoudingen voor belagen politie tijdens jaarwisseling

Tijdens de gebeurtenissen hebben agenten zich flink onveilig en bedreigd gevoeld. Geweld tegen hulpverleners - in welke vorm dan ook - is onacceptabel. Direct na Oudejaarsnacht is de recherche in samenwerking met het Openbaar Ministerie een opsporingsonderzoek gestart om uit te zoeken wie er verantwoordelijk waren voor deze acties. Dit recherchewerk heeft geleid tot de aanhouding van vier mannen van 20, 21, 23 en 58 jaar uit 's-Gravendeel. Ze zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging, poging zware mishandeling/poging doodslag. Zij zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter.