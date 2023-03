Politie zoekt getuigen mishandeling Leerdam

Dinsdag 14 maart omstreeks 21.20 uur vond op de Stationsstraat in Leerdam een incident plaats, waarbij een 15-jarige jongen uit Leerdam werd mishandeld. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn gezicht. De politie wist daarbij de vermoedelijke verdachte op te sporen en hij werd later aangehouden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit West Betuwe. Omdat niet exact kan worden vastgesteld, wat er heeft plaatsgevonden, zoekt de politie getuigen van het incident. De politie sluit niet uit dat andere jongeren of omstanders wellicht getuigen zijn geweest of betrokkenen kennen en daarover willen verklaren. Zij kunnen bellen met 0900-8844.