Twee aanhoudingen verricht in onderzoek malafide aannemers

De zaken waar de verdachten voor zijn aangehouden hebben allemaal betrekking op verbouwingsprojecten van woningen. In alle gevallen werden de door de malafide aannemers aangenomen bouwklussen niet afgemaakt en werkzaamheden die wel verricht werden, vaak slecht uitgevoerd. Slachtoffers hadden tegen de tijd dat ze dat ontdekten al grote betalingen gedaan waarna de malafide aannemers plots niet meer op kwamen dagen en onvindbaar waren.

Uitzending Opgelicht?!

Mede dankzij een item dat het programma Opgelicht?! van AVROTROS eerder uitzond over deze oplichtingspraktijken, kwamen er meer aangiftes binnen van mensen die hetzelfde hadden meegemaakt. Dit zorgde ervoor dat verschillende zaken die in eerste instantie civielrechtelijk moesten worden aangevlogen nu gebundeld konden worden in een strafrechtelijk onderzoek naar een structurele vorm van oplichting.

Het gaat om twee mannen van 37 en 38 jaar oud. Zij zijn inmiddels weer heengezonden in afwachting van nader onderzoek, zij blijven nog wel verdachte.