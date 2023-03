Verdachten gewapende woningoverval Gooioord in bewaring gesteld

Kort na de woningoverval konden er drie verdachten worden aangehouden. Tijdens de aanhoudingen is door agenten gezien dat één van de verdachten een vuurwapen bij zich had. Ook is er gezien dat deze verdachte met dit vuurwapen heeft geschoten. Om de verdachte aan te kunnen houden voelden agenten zich genoodzaakt waarschuwingsschoten te lossen en gericht te schieten. Er is niemand gewond geraakt.

