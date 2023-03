16-jarige verdachte aangehouden voor beroving en zware mishandeling

Vrijdag 3 februari vond op de Schoolstraat een beroving plaats waarbij een groepje jongeren een man beroofde van zijn horloge. Even later vond verderop nog een incident plaats met hetzelfde groepje jongeren. Hierbij viel het groepje een man aan waarbij hij onder andere tegen zijn hoofd werd geschopt.

Na uitgebreid onderzoek kon de politie 14 maart één van de verdachten aanhouden. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.

Tips?

Heeft u tips die kunnen leiden naar de andere twee verdachten in dit onderzoek? Of heeft u camerabeelden van de twee incidenten? Bel dan met 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken kan via 0800-7000